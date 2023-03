Schlein sente Bonaccini per una gestione unitaria del Pd e incalza sul salario minimo

(Di lunedì 20 marzo 2023) I sondaggi dammo i democratici in grande ripresa ma quello che conterà sul serio è il voto alle prossime europee: il pressing del Partito Democratico cresce man mano che si avvicina l'inizio della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : **Pd: Schlein sente Bonaccini, nuovi capigruppo in settimana** - - globalistIT : Unità nel Pd con la speranza anche di unità delle opposizioni - TV7Benevento : **Pd: Schlein sente Bonaccini, a odg capigruppo e segreteria** (2) - - TV7Benevento : **Pd: Schlein sente Bonaccini, a odg capigruppo e segreteria** - - flvgiu58 : #Sclhein #uteroinaffitto ..bisognerebbe che spiegasse davvero cosa pensa dell'utero in affitto perché prima di gay… -

Sulla scelta dei presidenti dei gruppi parlamentari, l'ostacolo è rappresentato dalla carica di segretaria d'Aula ricoperta da Chiara Braga, uno dei nomi sui quali avrebbe puntato. Una carica ...... boom del Pd targato, crolla FdI e la fiducia nella Meloni Primo duello Meloni -: ... quasi due italiani su tre simolto o abbastanza coinvolto. Per il 63% la transizione ecologica ..."Quanto durano Meloni e". La profezia di Prodi spiazza la sinistra Infine il 62% degli italiani sicoinvolto nel processo di transizione ecologica, mentre il 33% no. Ma è pure ...

**Pd: Schlein sente Bonaccini, a odg capigruppo e segreteria** Civonline

Della necessità di «un fronte comune delle opposizioni» su questo tema parla anche il senatore Francesco Boccia, già responsabile dei rapporti politici della mozione Schlein: «Io penso che sia ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...