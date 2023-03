(Di lunedì 20 marzo 2023) «In Italia il 36,1% dei– oltre un milione e 800mila – è portatore dinondeidecidui. È una percentuale solo leggermente inferiore (29,6%) negli(16e 900mila connon trattate). Per non parlare dell’edentulismo totale o parziale: 6e 300milasopra i 20 anni di età nono gliene restano almeno 8 su 32». Lo ha detto il ministro della Salute Orazio, nel suo intervento alla presentazione della Giornata mondiale di promozione della salute orale, promossa a Roma dall’Aio, l’Associazione italiana odontoiatri. «È importante, dunque, tenere alta l’attenzione perché, al di là della elevatissima prevalenza, le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gianeuge12 : RT @SecolodItalia1: Schillaci: «Il 36% dei bambini ha carie non trattata e milioni di adulti hanno pochi denti» - SecolodItalia1 : Schillaci: «Il 36% dei bambini ha carie non trattata e milioni di adulti hanno pochi denti» -

L'isolamento 'Quando si stava male con l'influenza - ha spiegatoa Porta a Porta in onda ... 'I casi di Covid sono in aumento indelle 107 province italiane che formano quattro cluster ...... che aveva inviato aun documento con una proposta di modifica delle norme sulla ... 'I casi di Covid sono in aumento indelle 107 province italiane che formano quattro cluster confermati; ...Salute e Sanità: incontro trae ministro dell'Economia, è stato riferito che ... Nicotera,- 84081 BARONISSI (SA) - CF. 95139060651 " P. I. 05386660657

Salute, il ministro Schillaci: “In Italia 6,3 mln di adulti senza denti” il Fatto Nisseno

Questi comportamenti eviterebbero oltre un terzo dei tumori. Ogni giorno 1071 italiani ricevono una diagnosi di cancro. Durante la settimana nazionale visite di controllo e distribuzione opuscoli «gui ...“Il mondo mi è caduto addosso, sono andato in depressione. Avevo paura di morire”. A raccontarlo è Totò Schillaci al ‘Corriere della Sera’. Un tumore ha colpito il bomber palermitano 14 mesi fa, oggi ...