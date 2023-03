Schermi in classe: il cinema entra nelle scuole per dire No alle mafie (Di lunedì 20 marzo 2023) Una maratona cinematografica di tre giorni nelle scuole per diffondere tra bambini e ragazzi la cultura dell’antimafia. Venti film in cartellone, incontri virtuali con attori e registi, quasi 16mila studenti coinvolti. È il Festival Schermi in classe, organizzato nei giorni scorsi da Cinemovel, Libera e Mymovies in vista della Giornata del 21 marzo, dedicata alle vittime innocenti di mafia. Tra titoli proposti, “Camorra” di Francesco Patierno, “Anime nere” di Francesco Munzi, “La nostra strada” di Pierfrancesco Li Donni, ma anche pellicole non specificatamente incentrate sul tema della criminalità organizzata ma comunque di grande impatto formativo, come il documentario “Terramatta” di Costanza Quatriglio o la commedia “L’uomo fiammifero” di Marco Chiarini. Le ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 marzo 2023) Una maratonatografica di tre giorniper diffondere tra bambini e ragazzi la cultura dell’antimafia. Venti film in cartellone, incontri virtuali con attori e registi, quasi 16mila studenti coinvolti. È il Festivalin, organizzato nei giorni scorsi da Cinemovel, Libera e Mymovies in vista della Giornata del 21 marzo, dedicatavittime innocenti di mafia. Tra titoli proposti, “Camorra” di Francesco Patierno, “Anime nere” di Francesco Munzi, “La nostra strada” di Pierfrancesco Li Donni, ma anche pellicole non specificatamente incte sul tema della criminalità organizzata ma comunque di grande impatto formativo, come il documentario “Terramatta” di Costanza Quatriglio o la commedia “L’uomo fiammifero” di Marco Chiarini. Le ...

