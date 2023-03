Scherma | Foconi è terzo nel ranking mondiale Balzo in avanti della Sinigalia

(Di lunedì 20 marzo 2023) Roma – Nello scorso weekend si è svolta una prova Grand Prix di fioretto e una tappa di Coppa del Mondo di sciabola femminile. Per l’Italia ben 5 medaglie, quattro a livello individuale e l’argento a squadre di Sint-Niklaas. Per molti azzurri un belinnelFie. Grazie alla vittoria nella competizione in terra coreana, torna alposto delle classifiche mondiali Alessio. Il fiorettista ternano supera il francese Enzo Lefort e si porta a soli sei punti dal compagno di nazionale Tommaso Marini, secondo, e a -8 dal leader Alexander Massialas. In ottava piazza Daniele Garozzo. Rimane nella top 16, e quindi nel tabellone principale da 64prossima prova, anche Filippo Macchi che è 15°. Nella prova femminile l’Italia ha conquistato due bronzi con Alice ...

Martina Sinigalia ha scelto una delle tappe più importanti della stagione, il Gran Prix FIE di Busan in Corea, per salire per la prima volta in carriera su un podio assoluto.