Scandalo al GF Vip 7, gesto scaramantico di Luca Onestini gli costerà la squalifica? (Di lunedì 20 marzo 2023) Questa edizione del Grande Fratello Vip 7 è al centro di un nuovo Scandalo che coinvolge il concorrente Luca Onestini, il quale in un video circolato sui social, prendere un barattolo di sale e condire un piatto, prima di girarsi e gettare qualche granello di sale alle sue spalle. Alcune fan di Nikita Pelizon hanno interpretato il gesto come un'offesa alla concorrente, chiedendo la squalifica di Onestini. Tutto il web sta parlando di quello che è successo. GF Vip 7, Luca Onestini innocente o colpevole? Tuttavia, c'è chi difende Luca Onestini sostenendo che il gesto fosse scaramantico e non rivolto a nessuno in particolare. Ciò che ha invece sorpreso i telespettatori è il repentino ...

