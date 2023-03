Savona, ladro tenta la fuga dalla polizia e si lancia da un viadotto: è grave (Di lunedì 20 marzo 2023) Ha provato a sfuggire alla polizia, che lo ha colto in flagranza mentre stava svaligiando un’auto. Ma quando ha capito che sarebbe stato preso si è lanciato da un viadotto, ed è rimasto ferito gravemente, dopo un volo di circa dieci metri. Il protagonista è un ragazzo italiano di 22 anni, che è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Pietra Ligure, in provincia di Savona. Quando è intervenuta la pattuglia della polizia, che lo ha visto svaligiare l’auto, è salito su una macchina ed è fuggito. Poi è entrato in una strada senza uscita, ha fatto inversione e si è scontrato con la volante: a quel punto volante, ha abbandonato l’auto, ha rubato una bicicletta ed è di nuovo fuggito. I poliziotti lo hanno inseguito, e a quel punto si è lanciato. L'articolo proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Ha provato a sfuggire alla, che lo ha colto in flagranza mentre stava svaligiando un’auto. Ma quando ha capito che sarebbe stato preso si èto da un, ed è rimasto feritomente, dopo un volo di circa dieci metri. Il protagonista è un ragazzo italiano di 22 anni, che è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Pietra Ligure, in provincia di. Quando è intervenuta la pattuglia della, che lo ha visto svaligiare l’auto, è salito su una macchina ed è fuggito. Poi è entrato in una strada senza uscita, ha fatto inversione e si è scontrato con la volante: a quel punto volante, ha abbandonato l’auto, ha rubato una bicicletta ed è di nuovo fuggito. I poliziotti lo hanno inseguito, e a quel punto si èto. L'articolo proviene ...

