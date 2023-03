Savona, ladro si lancia dal viadotto per sfuggire alla polizia (Di lunedì 20 marzo 2023) Un ragazzo italiano di 22 anni stava provando svaligiare alcune auto in via Brilla a Savona, ma quando intorno alle 17 è intervenuta una pattuglia della polizia, a cui avevano segnalato i furti, è fuggito a bordo di una lancia Y. Inseguito dagli agenti è entrato in una strada senza uscita, ha fatto inversione e si è scontrato con la volante: a quel punto ha abbandonato l'auto, ha rubato una bicicletta ed è di nuovo scappato. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 20 marzo 2023) Un ragazzo italiano di 22 anni stava provando svaligiare alcune auto in via Brilla a, ma quando intorno alle 17 è intervenuta una pattuglia della, a cui avevano segnalato i furti, è fuggito a bordo di unaY. Inseguito dagli agenti è entrato in una strada senza uscita, ha fatto inversione e si è scontrato con la volante: a quel punto ha abbandonato l'auto, ha rubato una bicicletta ed è di nuovo scappato.

