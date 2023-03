Sarah Nile mamma bis | attimi di paura prima del parto | Evah è nata con un cesareo d' urgenza

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il 19 marzo è, frutto dell'amore tra l'ex gieffinae del marito Pierluigi Montuoro. Un arrivodella scadenza e con grande apprensione, come raccontato dall'ex gieffina sui social: "Non dovevamo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Sarah Nile mamma bis, è nata Evah: “Cesareo d’urgenza, aveva il cordone intorno al collo” - infoitcultura : Grande Fratello, Sarah Nile è diventata mamma per la seconda volta - glooit : Sarah Nile ha partorito: “Cesareo d’urgenza, aveva il cordone attorno al collo” leggi su Gloo… - occhio_notizie : Sarah Nile è di nuovo mamma: è nata la piccola Evah, anche se con un parto piuttosto complicato. L'ex concorrente d… - fanpage : Sarah Nile e Pierluigi Montuoro sono diventati genitori per la seconda volta. Dopo Noah, è nata Evah. La modella ed… -

La modellaha partorito, non senza problemi, la sua piccolina e ha rivelato di aver avuto tanta paura. Il racconto.ha partorito ed è diventata mamma per la seconda volta. In queste ore la ...È nata la seconda figlia die Pierluigi Montuoro . La sorellina del piccolo Noah è venuta al mondo in seguito ad alcune complicazioni, delle quali ha parlato la sua mamma su Instagram. Il nome della neonata è Evah , ...ha partorito ed è diventata mamma per la seconda volta. Il 19 marzo è venuta alla luce Evah . Il dolce annuncio è arrivato tramite un post su Instagram pubblicato dalla stessa modella ed ex ...

Sarah Nile mamma bis, è nata Evah: Cesareo d'urgenza, aveva il ... Fanpage.it

Sarah Nile ha annunciato via social di esser stata sottoposta a un cesareo d'urgenza per la nascita della sua seconda figlia, Evah.La modella Sarah Nile ha partorito, non senza problemi, la sua piccolina e ha rivelato di aver avuto tanta paura. Il racconto.