Sant’Antimo | grande partecipazione ad ‘Un giorno con Papà’

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiHa riscossosuccesso l’iniziativa “Uncon Papà”, organizzata in occasione della festa del papà dall’Associazione “Sempre e per Sempre“, con il patrocinio del comune die la presentazione della giornalista Ester Pizzo. All’evento, tenutosi presso la villa comunale “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, hanno preso parte tantissime famiglie. La ricorrenza è stata l’occasione ideale per affrontare il tema della figura paterna, fondamentale nello sviluppo emotivo e relazionale del bambino, il tutto all’insegna del gioco e del divertimento, grazie all’intrattenimento offerto gratuitamente dall’Associazione con il team di animazione professionale Obabaluba. Sul posto presente la Polizia Municipale e molti volontari della Safety Event Management FM90 Polizia Giudiziaria e ...

ritmo e legnate in difesa, Perotti acchiappa un bel ...invariato il distacco sulle dirette inseguitrici come Roseto e'...il distacco sulle dirette inseguitrici come Roseto e, ......la capolista Tecnoswitch Ruvo di Puglia per la Geko PSA'...la capolista Tecnoswitch Ruvo di Puglia per la Geko PSA...alto ma nonostante ciò ce la siamo giocata fino alla fine con......ma nononstante ciò ce la siamo giocata fino alla fine con... Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Geko PSA81 - 70 (27 - 15,...