Sanità, Cgil presenta protesta e proposta: 22 marzo è D-Day (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl grande assente è il territorio a partire dalla mancata attivazione delle case di comunità. È l'esempio che cita il segretario provinciale Antonio Capezzuto nel presentare il D-Day Sanità a Salerno con un presidio ed un'assemblea pubblica il 22 all'Asl ed il 27 all'ospedale di Salerno. Le vicende della "Sanità" salernitana, post emergenza Covid, risultano essersi ulteriormente aggravate negli ultimi mesi: chiusure e accorpamenti dei reparti, carenza di medici, barelle in corsia e Pronti Soccorsi in affanno, sono solo alcune delle criticità del sistema sanitario provinciale. Assistenza domiciliare carente, riabilitazione senza personale e liste d'attesa infinite sono figlie del continuo disinvestimento nei servizi pubblici. Inoltre, il mancato confronto con le Direzioni Generali sulle prospettive ...

