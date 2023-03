San Salvatore, nella squadra di Leucio Porto c’è anche Loredana Cutillo (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Loredana Cutillo, responsabile d’ufficio acquisti di un’azienda privata, ha scelto di candidarsi alla carica di consigliere comunale nella lista civica “Rinascita ed Orgoglio per San Salvatore” capeggiata dall’ex Questore Leucio Porto. Con l’adesione di Cutillo si amplia la lista che esprime novità ed esperienza politica. Sale così a tre il numero di quote rosa che colorano la compagine. “Ho scelto di mettermi al servizio della mia comunità – dichiara la neo candidata Cutillo – per offrire un contributo serio e costruttivo insieme agli altri componenti della meravigliosa squadra guidata da Leucio Porto. San Salvatore e’ una cittadina ricca di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti, responsabile d’ufficio acquisti di un’azienda privata, ha scelto di candidarsi alla carica di consigliere comunalelista civica “Rinascita ed Orgoglio per San” capeggiata dall’ex Questore. Con l’adesione disi amplia la lista che esprime novità ed esperienza politica. Sale così a tre il numero di quote rosa che colorano la compagine. “Ho scelto di mettermi al servizio della mia comunità – dichiara la neo candidata– per offrire un contributo serio e costruttivo insieme agli altri componenti della meravigliosaguidata da. Sane’ una cittadina ricca di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sehmagazine : ?? Marino Gessa e Salvatore Pusceddu vincono il 1º Rally Sulcis Iglesiente su Skoda Fabia Evo. La scuderia Sardegna… - salvatore_irato : RT @manginobrioches: Quindi a san Giuseppe cosa avrebbe detto, questo governo: niente riconoscimento di tuo figlio #Gesù, che non è tuo?… - salvatore_irato : RT @chiadegli: Eugenia Roccella sui temi dei diritti civili farebbe scappare cazzo come intercalare anche a San Francesco. - CentotrentunoC : Basket ?? Prezioso successo per la corsa playoff della Techfind ASD GS Basket San Salvatore #Selargius sul parquet… - salvatore_irato : RT @dorinileonardo: Oggi San Giuseppe, che 'si spacciava' per padre di Gesù, vero Rampelli? -