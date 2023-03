Samu Segreto, Beppe Fiorello parla del film con lui protagonista (Di lunedì 20 marzo 2023) Samu Segreto fra pochi giorni sarà al cinema in un film diretto da Beppe Fiorello, Stranizza D’Amuri. Una pellicola che racconta della storia d’amore fra Gianni e Nino, due giovanissimi ragazzi siciliani che furono poi trovati morti. Ieri sera il regista è stato ospite da Fabio Fazio dove ha potuto parlare del film che, oltre Samu Segreto, ha nel cast anche Gabriele Pizzurro. “Samuele in questo momento sta realizzando un altro grande sogno, è in gara ad Amici di Maria De Filippi“, ha ricordato il conduttore prima di dare la parola a Fiorello. “Il film racconta un fatto accaduto nel 1980 che io ho spostato di due anni, nel 1982, per farlo combaciare con i Mondiali di Calcio. Quell’anno ... Leggi su biccy (Di lunedì 20 marzo 2023)fra pochi giorni sarà al cinema in undiretto da, Stranizza D’Amuri. Una pellicola che racconta della storia d’amore fra Gianni e Nino, due giovanissimi ragazzi siciliani che furono poi trovati morti. Ieri sera il regista è stato ospite da Fabio Fazio dove ha potutore delche, oltre, ha nel cast anche Gabriele Pizzurro. “ele in questo momento sta realizzando un altro grande sogno, è in gara ad Amici di Maria De Filippi“, ha ricordato il conduttore prima di dare la parola a. “Ilracconta un fatto accaduto nel 1980 che io ho spostato di due anni, nel 1982, per farlo combaciare con i Mondiali di Calcio. Quell’anno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chetempochefa : 'I protagonisti del film sono Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto. Samu in questo momento sta lavorando con Maria D… - BITCHYFit : Samu Segreto, Beppe Fiorello parla del film con lui protagonista - xsempresarai : La bravura, il talento e la bellezza di Samuele Segreto che sbarcano anche sulla Rai e da giovedì 23 marzo nei cine… - Niklaus_R : RT @chetempochefa: 'I protagonisti del film sono Gabriele Pizzurro e Samuele Segreto. Samu in questo momento sta lavorando con Maria De Fil… - fiIIedeIune : samu segreto on his way to vincere amici quest'anno e un oscar l'anno prossimo -