Sampdoria, Zanoli: un giovane in costante crescita (Di lunedì 20 marzo 2023) La Sampdoria nella 27esima giornata ha ottenuto un fondamentale successo nello scontro diretto contro l’Hellas Verona. Gli uomini di Dejan Stankovic, dopo la buona prova con la Juventus, hanno confermato di essere in forma, riuscendo a vincere in casa per la prima volta in questo campionato. Uno dei protagonisti del momento della squadra blucerchiata è sicuramente Alessandro Zanoli, arrivato alla Sampdoria a gennaio in prestito dal Napoli. Il difensore classe 2000, nella sfida di ieri, ha coronato l’ennesima prestazione positiva della stagione con la sua prima rete in Serie A, fissando nel recupero il risultato sul 3-1. Nonostante abbia ancora ampi margini di miglioramento, la sua maturazione è già in una fase avanzata. Infatti, si sta rivelando, senza dubbio, uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 20 marzo 2023) Lanella 27esima giornata ha ottenuto un fondamentale successo nello scontro diretto contro l’Hellas Verona. Gli uomini di Dejan Stankovic, dopo la buona prova con la Juventus, hanno confermato di essere in forma, riuscendo a vincere in casa per la prima volta in questo campionato. Uno dei protagonisti del momento della squadra blucerchiata è sicuramente Alessandro, arrivato allaa gennaio in prestito dal Napoli. Il difensore classe 2000, nella sfida di ieri, ha coronato l’ennesima prestazione positiva della stagione con la sua prima rete in Serie A, fissando nel recupero il risultato sul 3-1. Nonostante abbia ancora ampi margini di miglioramento, la sua maturazione è già in una fase avanzata. Infatti, si sta rivelando, senza dubbio, uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sampdoria : ? | GOOOOOOOOLLLLLL 53' - #Zanoli la chiude, depositando a porta pressoché sguarnita un assist al bacio di… - 11contro11 : #Sampdoria, Zanoli: un giovane in costante crescita #Napoli #Focus #SerieA #11contro11 - TMWSampdoria : Sampdoria, Zanoli convocato da Italia U21 per sfide contro Serbia e Ucraina - FootballLineups : ???? #Italy #SerieA #SerieATIM - #Sampdoria 3 vs #HVFC #Hellas 1 ? Goals : Gabbiadini, Faraoni, Zanoli… - majo_lahraga : Serie A 2022/2023 Giornata 27: FT: Sampdoria vs Hellas Verona 3-1 Gol: Sampdoria: Manolo Gabbiadini '24 Manolo G… -