Salto con gli sci, Dawid Kubacki chiude in anticipo la sua stagione. La moglie è in pericolo di vita (Di lunedì 20 marzo 2023) Dawid Kubacki ha spiegato su Instagram il motivo del suo improvviso rientro in Polonia avvenuto nella giornata di ieri, prima della seconda gara individuale del weekend sul trampolino di volo di Vikersund, valevole per la Coppa del Mondo maschile di Salto con gli sci 2022-2023. L'atleta polacco ha annunciato infatti che la moglie è stata ricoverata in ospedale per problemi cardiaci ed è in pericolo di vita. stagione finita ovviamente per il 33enne nativo di Nowy Targ, oro mondiale su Normal Hill nel 2019 e vincitore della Tournée dei Quattro Trampolini 2019-2020. Di seguito il suo messaggio pubblicato sui social: "Vi dovevo delle informazioni sul mio rientro improvviso in Polonia. Mia moglie Marta è stata ricoverata in ospedale per problemi cardiaci.

