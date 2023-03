Salario minimo | Boccia | ' Schlein ha proposto coordinamento | spero si lavori insieme'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Dal salario minimo all'abolizione del Jobs Act, Elly Schlein rinnega ciò che il Pd ha fatto al governo e assume la… - marattin : Noi siamo quelli che parlano chiaro: su pensioni, energia, sanità, tasse, salario minimo e tutto ciò che Carlo acce… - ZanAlessandro : Giorgia Meloni alla Camera ha appena detto no all’introduzione del salario minimo. La destra non vuole combattere i… - walter63631215 : RT @gladiatoremassi: Che figura di M... Ieri della #meloni al congresso #Cgil; no al salario minimo, no al #redditodiCittadinaza si alle pe… - AnnaNonBasta : RT @DavideR46325615: Salario minimo, Ettore Licheri: 'Noi quello che chiediamo come M5S è che in questo Paese, sia che raccolga lo sterco d… -

Pd, Orlando: 'Le opposizioni sulsono unite' La sfida tra Meloni e Schlein è ormai partita, la nomina a segretario della ex vice governatrice dell'Emilia Romagna ha portato una scossa non solo nell'elettorato dei dem, ...Serve una legge sulche è cosa diversa dallegale perché solo illegale o solo la contrattazione non bastano a garantire il miglioramento auspicato delle condizioni salariali ...Sul, 'noi non abbiamo problemi come Confindustria a discuterne. I nostri contratti nazionali sono tutti superiori alle proposte che sono in Parlamento. Non e' un tema che tocca noi'. Lo ha ...

Salario minimo, gli effetti positivi dal Brasile all’Ungheria: meno disuguaglianza, aumento della… Il Fatto Quotidiano

Hanno tutti detto sì davanti a una platea di centinaia di persone. Mi auguro che si posa fare insieme questo lavoro”. Così Francesco Boccia a Radio Immagina sul salario minimo.Saetta che però non va pienamente a segno, in quanto la Schlein precisa che ora al Governo c’è il suo partito, quindi spetta a loro offrire le risposte per le problematiche che affliggono il paese e, ...