Sala | «Milan a La Maura? Non posso commentare ipotesi»

"Finché il Milan non viene da me e non mi porta un progetto non posso continuare a commentare ipotesi che non so se sono vere o non vere. Se il Milan ha altre idee li ascolterò, ma quando porteranno un progetto". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della presentazione del libro dell'ex L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

