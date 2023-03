"Sa come nasce un figlio?", "Statte zitto": rissa Telese-Storace, gelo della Merlino (Di lunedì 20 marzo 2023) Negli ultimi giorni si sta parlando molto del riconoscimento dei bambini delle famiglie arcobaleno. A far partire la discussione è stato Fabio Rampelli, che ha risposto a una domanda di Concita De Gregorio: “Se due persone dello stesso sesso chiedono il riconoscimento di un bambino che spacciano per proprio figlio significa che questa maternità surrogata l'hanno fatta fuori dai confini italiani”. Tali dichiarazioni sono state riprese da Myrta Merlino, che ha messo a confronto Luca Telese e Francesco Storace nel corso della puntata de L'aria che tira, su La7. I due ospiti hanno dato vita a un confronto piuttosto acceso, con Telese che ha attaccato Storace: “Oggi si è svegliato male. Quei bambini hanno una loro madre biologica, cerchi di non essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Negli ultimi giorni si sta parlando molto del riconoscimento dei bambini delle famiglie arcobaleno. A far partire la discussione è stato Fabio Rampelli, che ha risposto a una domanda di Concita De Gregorio: “Se due persone dello stesso sesso chiedono il riconoscimento di un bambino che spacciano per propriosignifica che questa maternità surrogata l'hanno fatta fuori dai confini italiani”. Tali dichiarazioni sono state riprese da Myrta, che ha messo a confronto Lucae Francesconel corsopuntata de L'aria che tira, su La7. I due ospiti hanno dato vita a un confronto piuttosto acceso, conche ha attaccato: “Oggi si è svegliato male. Quei bambini hanno una loro madre biologica, cerchi di non essere ...

