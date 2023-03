Rybakina si aggiudica la finale femminile a Indian Wells

(Di lunedì 20 marzo 2023) AGI - Vendicando la sconfitta subita agli Australian Open, la kazaka Elena, campionessa in carica di Wimbledon, ha battuto la bielorussa Aryna Sabalenka vincendo il suo primo titolo nel prestigioso torneo WTA 1000 di, decima al mondo, ha battuto Sabakenka (2) 7-6 (13/11), 6-4 in due ore e tre minuti sul campo centrale del torneo californiano. L'ironia della sconfitta La tennista, nata a Mosca, aveva ceduto solo due mesi prima, in un'emozionantedegli Australian Open, alla Sabalenka, la giocatrice più in forma dell'inizio della stagione, che finora aveva subito una sola sconfitta in 18 incontri. La numero due del mondo, che ha vissuto un calvario a causa dei suoi errori al servizio, ha ritrovato il sorriso e l'umorismo durante la consegna del trofeo. "È sempre ...

fallisce tre palle per il contro - break e Muchova una per il 5 - 2 e battuta in mano. Il ... la quale mette a segno 24 vincenti e siil quinto tie - break su cinque disputati nel ...Tutto facile per, Muchova fa suo il derby con Vondrousova [15] P. Kvitova [3] b. J. Pegula ... una Petra Kvitova monumentale per l'incrollabile fiducia nel proprio forcing sil'...... però, reagisce immediatamente, e con una striscia di sei giochi di fila siil primo set ... Nel secondo turno, la statunitense se la vedrà con la kazaka Elena, numero 10 del ranking ...

La tennista moscovita, naturalizzata kazaka, vendica la sconfitta subita agli Australian Open e batte la bielorussa Aryna Sabalenka in due ore e tre minuti ...Si è chiusa anche l’edizione 2023 del BNP Paribas Open con i vincitori Elena Rybakina e Carlos Alcaraz. Due finali non entusiasmanti per un torneo che non ha regalato partite straordinarie, ma che ha ...