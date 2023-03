Russia, Xi Jinping da Putin: tutti gli scenari (Di lunedì 20 marzo 2023) Attesa e curiosità per la visita a Mosca da parte del presidente cinese Xi Jinping: il numero 1 di Pechino torna a incontrare Vladimir Putin a distanza di un anno, con la speranza di dar vita a un dialogo proficuo sulla pace in Ucraina. Tre giorni di intense consultazioni volte a rinsaldare i legami tra le due superpotenze, ma soprattutto aggiornarsi a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina. Martedì 21 marzo sarà la giornata fulcro dell’incontro: si terranno, infatti, negoziati in formato ristretto e allargato. Ma non solo la guerra: al centro dei dialoghi tra Putin e Xi Jinping anche la revisione della cosiddetta “partnership senza limiti”, dicitura scomparsa dalle comunicazioni cinesi degli ultimi mesi. Un segnale di come il progredire del conflitto, e delle sanzioni economiche alla ... Leggi su zon (Di lunedì 20 marzo 2023) Attesa e curiosità per la visita a Mosca da parte del presidente cinese Xi: il numero 1 di Pechino torna a incontrare Vladimira distanza di un anno, con la speranza di dar vita a un dialogo proficuo sulla pace in Ucraina. Tre giorni di intense consultazioni volte a rinsaldare i legami tra le due superpotenze, ma soprattutto aggiornarsi a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina. Martedì 21 marzo sarà la giornata fulcro dell’incontro: si terranno, infatti, negoziati in formato ristretto e allargato. Ma non solo la guerra: al centro dei dialoghi trae Xianche la revisione della cosiddetta “partnership senza limiti”, dicitura scomparsa dalle comunicazioni cinesi degli ultimi mesi. Un segnale di come il progredire del conflitto, e delle sanzioni economiche alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Xi Jinping atteso a Mosca: 'Nessun Paese può dettare l'ordine mondiale' | Putin: 'Russia e Cina combattono minacce… - ilfoglio_it : Xi sta già mandando armi in sostegno alla Russia. L'atteggiamento di non belligeranza nei confronti di Mosca è semp… - AmbCina : Il presidente Xi Jinping effettuerà una visita di stato in Russia dal 20 marzo a 22 marzo - Giocu54 : RT @LaNotiziaTweet: Inizia oggi la visita Xi Jinping in Russia. Il presidente cinese incontrerà Putin. Al centro dei colloqui c'è l'Ucraina… - ZzuCicciu : RT @LaNotiziaTweet: Inizia oggi la visita Xi Jinping in Russia. Il presidente cinese incontrerà Putin. Al centro dei colloqui c'è l'Ucraina… -