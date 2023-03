Rugby: Nazionale. Sublussazione alla spalla sinistra per Ceccarelli (Di lunedì 20 marzo 2023) Il pilone del Brivi è rientrato in Francia per iniziare la riabilitazione ROMA - Sublussazione acromion - claveare: questo il bollettino medico circa le condizioni di Pietro Ceccarelli, infortunatosi ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) Il pilone del Brivi è rientrato in Francia per iniziare la riabilitazione ROMA -acromion - claveare: questo il bollettino medico circa le condizioni di Pietro, infortunatosi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Rugby: Nazionale. Sublussazione alla spalla sinistra per Ceccarelli - StefanoBornia : Ottimo #seinazioni per la #nazionale #under20 di #rugby: terzo posto finale davanti a #inghilterra, #scozia e… - TheItalianInNZ : Perché ci sono anche altri sport. Per esempio le persone tranquille ma piene di passione, le famiglie, i bambini e… - carborugbyyy : Mey è un talento assoluto ma non dobbiamo cadere nella trappola di pensarlo già pronto per il salto di nazionale. A… - IvoAyrton : RT @agambella: Ieri confitta la nazionale di rugby in Scozia, oggi l'Under 20 torna a casa con una vittoria 17-40 nel 6 nazioni giovanile. -