Rovigo | la prof colpita con la pistola ad aria compressa scrive una lettera alla commissione Cultura del Senato | «Lasciata sola da colleghi e dirigenti»

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 marzo 2023) MCristina Finatti, 61 anni, è unaessoressa dell’Istituto Viola-Marchesini di. Insegna scienze e biologia e, lo scorso 11 ottobre, è stata presa di mira dagli alunni di una classe di prima superiore.lmente: le hanno scaricato addosso dei pallini con unaad. L’autore del gesto, in realtà, è stato un singolo studente, il quale però si era messo d’accordo con gli altri compagni di classe. Tant’è che i due momenti in cui laessoressa è statasono stati entrambi ripresi con i cellulari e, in seguito, i filmati sono stati diffusi sui social. Adesso, Finatti ha scritto unasettimapermanente di Palazzo Madama ...