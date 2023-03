Rossano, morto in attesa di una barella: cinque medici sott’inchiesta (Di lunedì 20 marzo 2023) Sono cinque i medici indagati per la morte di Eugenio Bisogni , 29 anni, giovane di Corigliano morto nel pronto soccorso dell’ospedale di Rossano dopo aver atteso invano l’arrivo di una ambulanza attrezzata... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 20 marzo 2023) Sonoindagati per la morte di Eugenio Bisogni , 29 anni, giovane di Coriglianonel pronto soccorso dell’ospedale didopo aver atteso invano l’arrivo di una ambulanza attrezzata...

