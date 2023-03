Roma | scoppia un incendio in casa | papà muore soffocato | mamma e figlio intossicati

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 marzo 2023)- Unè divampato in un appartamento di un palazzo in via Putignano, nel quartiere Casilino, nella notte tra sabato e domenica scorsi. Sul posto i poliziotti delle volanti che hanno portato in salvo una donna e ilminore. Nel rogo è morto invece il marito di 55 anni. La donna e il bambino sono stati trasportati in codice rosso in ospedale per le inalazioni da fumo.anche i due poliziotti intervenuti. Non sono ancora chiare le cause del rogo.