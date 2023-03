Roma, meno fondi per Atac: attriti con il Campidoglio sui tagli, la situazione (Di lunedì 20 marzo 2023) meno soldi per Atac e di conseguenza meno corse per gli utenti. È questo lo scenario, precario, con il quale si troverà, molto probabilmente, a fare i conti il vertice della municipalizzata dei trasporti e a riguardo, gli attriti in Campidoglio non mancano di fare capolino. In particolare, è atteso nei prossimi giorni l’annuncio da parte del Comune della proroga al contratto di servizio che era già scaduto e poi prolungato fino al 31 marzo. Roma, nuove vandalizzazioni ai bus dentro il deposito Atac di via Candoni I soldi ‘extra’ chiesti da Atac per far fronte ai rincari In attesa della nuova proroga che, come anticipato, è prevista nel corso dei prossimi giorni, è bene sapere che nel bilancio di previsione appena approvato dell’Assemblea capitolina ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 marzo 2023)soldi pere di conseguenzacorse per gli utenti. È questo lo scenario, precario, con il quale si troverà, molto probabilmente, a fare i conti il vertice della municipalizzata dei trasporti e a riguardo, gliinnon mancano di fare capolino. In particolare, è atteso nei prossimi giorni l’annuncio da parte del Comune della proroga al contratto di servizio che era già scaduto e poi prolungato fino al 31 marzo., nuove vandalizzazioni ai bus dentro il depositodi via Candoni I soldi ‘extra’ chiesti daper far fronte ai rincari In attesa della nuova proroga che, come anticipato, è prevista nel corso dei prossimi giorni, è bene sapere che nel bilancio di previsione appena approvato dell’Assemblea capitolina ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, meno fondi per Atac: attriti con il Campidoglio sui tagli, la situazione - MeloGiunta : @lucacohen per non parlare del misterioso Adli che per adesso ha meno minuti di Meite, Vranckx dal 2 a 2 contro la… - joseseiperme : @GiorgioGigante Poi ci sarebbe anche da disquisire come. Il Milan perde ad udine nonostante provino a tenerlo in pa… - romanoesaurito : RT @ilmessaggeroit: #Atac nel caos a Roma, pochi fondi: «Meno corse in periferia». Frizioni con il Campidoglio sui tagli - Deborah_2403 : RT @Chrissfoxx91: Oggi scopro da @LucaMarelli72 che se la palla tocca una parte del corpo e poi finisce sulla mano è sempre rigore a meno c… -