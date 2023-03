(Di lunedì 20 marzo 2023). Cominceranno da oggi, lunedì 20 marzo, idi manutenzione nel sottovia delinche si svolgeranno unicamente nelle ore notturne, seguendo fasi e modalità differenti. In particolare, i primi prenderanno il via questa sera e termineranno giovedì 23 marzo. La manutenzione stradale sarà effettuata tra le 21 e le 6 e interesserà entrambe le corsie del sottovia, quindi, sia quella in direzione Gianicolense sia quella verso Gregorio VII. Di seguito tutti i dettagli suidi manutenzione, le chiusure e le relative modifiche alla viabilità., Nomentana nel caos: idi potatura mandano in tilt la viabilità Idi manutenzione nel sottovia delin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, lavori sul Lungotevere in Sassia: ecco quando, a che ora e quali sono le strade chiuse - alfio_sisti : RT @Cisl_Lazio: Parte oggi il Corso Mental Coaching e Comunicazione efficace riservato alle Operatrici ed agli Operatori del Caf Cisl #Lazi… - islkotb : RT @Cisl_Lazio: Parte oggi il Corso Mental Coaching e Comunicazione efficace riservato alle Operatrici ed agli Operatori del Caf Cisl #Lazi… - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac -

Metro Achiusa ad agosto, un mese di disagi per imai fatti Lo stesso Comune ha aperto una trattativa con governo e Regione per ottenere più fondi per il trasporto pubblico. Dal canto suo ...L'incontro si terrà a Cuneo presso la Sala Vinaj, in Via4, lunedì 27 marzo 2023 dalle ore 9 ... Sono infatti in corso, nel locale ubicato in via XX Settembre, idi allestimento di questo ...... anche in remoto, ci siamo riuniti in largo Arenula ain presenza del notaio per la ... Ad aprire idell'incontro, il sindaco della città di Trani Amedeo Bottaro. "Siamo orgogliosi di poter ...

Lavori in viale San Giovanni Bosco altezza via Calpurnio Fiamma ... ATAC Roma

Lazio-Roma, il cartellino rosso sventolato in faccia a Roger Ibanez continua a far discutere gli addetti ai lavori. Ecco la provocazione dell’ex difensore: “Io non avrei mai giocato” La Roma è reduce ...Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Lidl Italia ha scelto di sostenere PizzAut, una Onlus che ha realizzato un progetto di inclusione lavorativa che prende ...