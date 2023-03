Roma, crolla il solaio durante la ristrutturazione di un appartamento: ferite due persone (Di lunedì 20 marzo 2023) . E’ successo in un appartamento nella zona di Trastevere, dove una signora e un operaio sono rimasti feriti. Fatali i lavori effettuati all’appartamento al piano superiore della signora, che per qualche difetto tecnico hanno conseguito al crollo. Il crollo del solaio a Roma Al momento del crollo, la signora era al bagno. Mentre era lì, ha sentito un rumore sinistro e subito dopo è stata investita dai pezzi di solaio e polvere edile. Insieme al solaio, nel suo bagno è precipitato un operaio, che era all’opera nella casa di sopra per lavori di ristrutturazione. Per entrambi, la situazione è andata di lusso. Infatti, in un incidente che poteva vedere conseguenze molto più serie, entrambi hanno riportato solo lievi ferite. Subito sul posto si sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 marzo 2023) . E’ successo in unnella zona di Trastevere, dove una signora e un operaio sono rimasti feriti. Fatali i lavori effettuati all’al piano superiore della signora, che per qualche difetto tecnico hanno conseguito al crollo. Il crollo delAl momento del crollo, la signora era al bagno. Mentre era lì, ha sentito un rumore sinistro e subito dopo è stata investita dai pezzi die polvere edile. Insieme al, nel suo bagno è precipitato un operaio, che era all’opera nella casa di sopra per lavori di. Per entrambi, la situazione è andata di lusso. Infatti, in un incidente che poteva vedere conseguenze molto più serie, entrambi hanno riportato solo lievi. Subito sul posto si sono ...

