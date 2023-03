Roma, caccia al vincitore misterioso del SuperEnalotto: entro fine marzo deve riscuotere 20 mila euro (Di lunedì 20 marzo 2023) . E’ la storia vero di un giocatore, che all’interno di una ricevitoria sulla Prenestina avrebbe vinto quella enorme quantità di denaro. Peccato che dal gioco del biglietto, intorno alla fine di dicembre 2022, il vincitore non si sia mai presentato per ritirare il gruzzoletto. Modo che oggi rischia di fargli perdere i soldi, considerato come tra pochi giorni scadranno i tempi per ritirarlo. Il giocatore che rischia di perdere la vincita a Roma I termini di riscossione sono quasi alla fine, considerato come tale limite – a seconda della scheda giocata – è compreso tra i giorni del 25 e il 30 marzo 2023. Cosa stia spingendo il vincitore a non ritirare il premio, è un vero mistero. Il soggetto fortunato rientrerebbe tra i 600 premi dati alla fine di dicembre 2020, dove ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 marzo 2023) . E’ la storia vero di un giocatore, che all’interno di una ricevitoria sulla Prenestina avrebbe vinto quella enorme quantità di denaro. Peccato che dal gioco del biglietto, intorno alladi dicembre 2022, ilnon si sia mai presentato per ritirare il gruzzoletto. Modo che oggi rischia di fargli perdere i soldi, considerato come tra pochi giorni scadranno i tempi per ritirarlo. Il giocatore che rischia di perdere la vincita aI termini di riscossione sono quasi alla, considerato come tale limite – a seconda della scheda giocata – è compreso tra i giorni del 25 e il 302023. Cosa stia spingendo ila non ritirare il premio, è un vero mistero. Il soggetto fortunato rientrerebbe tra i 600 premi dati alladi dicembre 2020, dove ...

