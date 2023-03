Roma-Berlino, il dialogo prosegue: Meloni sente Scholz in vista del Consiglio europeo (Di lunedì 20 marzo 2023) prosegue il dialogo tra Roma e Berlino sui principali dossier Ue. In vista del Consiglio europeo che si terrà a Bruxelles giovedì e venerdì, infatti, il premier Giorgia Meloni, che domani e dopodomani riferirà alle Camera, ha avuto una conversazione telefonica con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz. Meloni sente Scholz in vista del Consiglio Ue «Al centro del colloquio: – si legge in una nota di Palazzo Chigi – la priorità da parte del Consiglio europeo di dare un ulteriore segnale di sostegno all’Ucraina a 360 gradi; una rapida attuazione delle decisioni del Consiglio europeo di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 marzo 2023)iltrasui principali dossier Ue. Indelche si terrà a Bruxelles giovedì e venerdì, infatti, il premier Giorgia, che domani e dopodomani riferirà alle Camera, ha avuto una conversazione telefonica con il Cancelliere tedesco OlafindelUe «Al centro del colloquio: – si legge in una nota di Palazzo Chigi – la priorità da parte deldi dare un ulteriore segnale di sostegno all’Ucraina a 360 gradi; una rapida attuazione delle decisioni deldi ...

