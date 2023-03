Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RiccardoVicina1 : @IlJoker17 Se mi chiedi li venderesti? Certo che venderei cristante,mancini,zalewski,abraham e chi altro ti pare a… - sportli26181512 : #Roma, #Abraham diventa un caso: Mourinho lo vede meno: Contro Juve, Real Sociedad e Lazio, tre esclusioni eccellen… - ErCardinale : FORMAZIONE ROMA-SAMPDORIA Rui Patricio Brian Silva Smalling Llorente Karsdorp Pisilli Matic Spinazzola Dybala Pagano Abraham - AHerSan89 : RT @FRANCESCOASROM7: Ma Chi Critica Josè Mourinho Perché Abbiamo Perso Due Derby Durante La Stagione Che Problemi Ha Ricordo Che Ci Ha Fatt… - Jankus : @ExiledRomanista Ricordo un Milan Roma,lì il tocco col braccio di Abraham ed il rigore successivo lo videro subito.Arbitrava chiffi... -

- Fuori dai titolari anche contro la Lazio. Fuori nelle partite più importanti degli ultimi due mesi. Laha un grosso problema con Tammy, ormai diventato il fantasma di quello visto la scorsa stagione. Passano le settimane, passano le partite da giocare, eppure i miglioramenti che Mourinho e ...Vince il derby con un colpo da biliardo contro Mourinho che rinuncia in partenza ad, poi una volta in dieci a Dybala. La strada più corta per arrivare in Champions è l'Europa League per ...Lain avanti non esiste, si vede solo con un tiro di Wijnaldum, che sfiora la traversa. La ... Nella ripresa, fuori Dybala e poi Belotti, e dentro Matic con. Solo un calcio da fermo può ...

Lazio-Roma, quando Sarri disse "no" ad Abraham: "Non lo voglio" la Repubblica

Fuori nelle partite più importanti degli ultimi due mesi. La Roma ha un grosso problema con Tammy Abraham, ormai diventato il fantasma di quello visto la scorsa stagione. Passano le settimane, passano ...Brutta sconfitta della Roma nel derby perso per 1 a 0, ma soprattutto passeggiando. Tra la prestazioni negative c'è anche quella di Tammy Abraham che, subentrato dalla panchina, non è riuscito ad entr ...