Rogo di Taranto, nel pomeriggio sui social era scattato allarme: «Fermate questi banditi» (Di lunedì 20 marzo 2023) «Fermate questi banditi». C’è chi aveva provato a suonare l’allarme ieri pomeriggio a Taranto, dove nella serata di domenica 19 marzo un falò abusivo è culminato in una violenta esplosione che ha causato diversi feriti. La pagina Instagram «Taranto è lui» aveva pubblicato una foto dei preparativi dei falò organizzati in occasione della festa di San Giuseppe, invitando appunto a “fermare i banditi”. Decine i commenti negativi al post. «Cavernicoli e trogloditi», scrive un utente. «Era tradizione anche sgozzare gli agnelli a Pasqua eppure mi pare che si sia smesso di farlo come segno di civiltà. Dare fuoco ad una pila di legna (in realtà in maggior parte compensato pieno di colla) che finisce per liberare nell’aria circostante una quantità inverosimile ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) «». C’è chi aveva provato a suonare l’ieri, dove nella serata di domenica 19 marzo un falò abusivo è culminato in una violenta esplosione che ha causato diversi feriti. La pagina Instagram «è lui» aveva pubblicato una foto dei preparativi dei falò organizzati in occasione della festa di San Giuseppe, invitando appunto a “fermare i”. Decine i commenti negativi al post. «Cavernicoli e trogloditi», scrive un utente. «Era tradizione anche sgozzare gli agnelli a Pasqua eppure mi pare che si sia smesso di farlo come segno di civiltà. Dare fuoco ad una pila di legna (in realtà in maggior parte compensato pieno di colla) che finisce per liberare nell’aria circostante una quantità inverosimile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Rogo di Taranto, nel pomeriggio sui social era scattato allarme: «Fermate questi banditi» - Open_gol : Sulla pagina Instagram 'Taranto è lui' decine di commenti contro gli organizzatori del falò abusiva. Ma c'è anche c… - Piergiulio58 : Esplode falò di San Giuseppe a Taranto, un secondo video che circola on line sull'esplosione del rogo, i pezzi di l… - espressione24 : Esplode falò a Taranto, ci sono feriti, anche alcuni bambini. Rogo abusivo per strada organizzato per la festa di S… - AnsaPuglia : Esplode falò a Taranto, ci sono feriti, anche bambini. Rogo abusivo per strada organizzato per San Giuseppe #ANSA -