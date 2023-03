Rocco Commisso dopo il Lecce

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il Presidente, a fine gara, ha parlato con il Mister Italiano e con il Capitano Cristiano Biraghi. Ha voluto ringraziare la squadra per la lunga striscia di risultati positivi, squadra che si godrà adesso qualche giorno di meritato riposo prima del ritorno in campo ad aprile. Il Presidente vuole, inoltre, ringraziare i tifosi viola che, anche oggi numerosi, sono stati come sempre vicini alla squadra. Fonte articolo e foto: www.acffiorentina.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni della Cbs , toccando vari temi tra cui il futuro del club: ' Io sono un po' diverso, perciò anche se mi criticano non riusciranno ...Lo ha detto ai microfoni della Cbs il presidente della Fiorentina. "Vendere il club viola Ho preso la mia decisione - ha aggiunto il numero uno del club toscano - e continuerò a ...Il Presidente, a fine gara, ha parlato con il Mister Italiano e con il Capitano Cristiano Biraghi . Ha voluto ringraziare la squadra per la lunga striscia di risultati positivi, ...

Commisso: “Critiche Pensano di potermi cacciare. Ma Rocco è diverso” Viola News

Firenze, 20 marzo 2023. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ad un'emittente americana, la CBS, all’interno del programma 60 minutes, in un’intervista andata in onda stanotte. Il p ...Il patron dei viola: 'I tifosi sono tutto ma diventano cattivi se non vinci' FIRENZE (ITALPRESS) - 'Non possono cacciare Rocco da qui, sai