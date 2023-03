Rocchi promuove Chiffi e Var sul caso - Rabiot. Fastidio per le parole di Inzaghi (Di lunedì 20 marzo 2023) A Gianluca Rocchi, il designatore della Can A e B, non è piaciuta la conduzione globale di gara dell'arbitro Chiffi ma la gestione del caso - Rabiot e la decisione presa in tandem con Mazzoleni (Var) ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 20 marzo 2023) A Gianluca, il designatore della Can A e B, non è piaciuta la conduzione globale di gara dell'arbitroma la gestione dele la decisione presa in tandem con Mazzoleni (Var) ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Rocchi promuove #Chiffi e Var sul caso-#Rabiot. Fastidio per le parole di Inzaghi - 4Harrier : Rocchi promuove Chiffi e Var mi dà vibes da: - scvgIia : RT @InterHubOff: ?? Rocchi promuove Chiffi e VAR sul caso Rabiot, ma non è piaciuta la conduzione globale della gara da parte dell'arbitro.… - ChryTheking : RT @Gazzetta_it: Rocchi promuove #Chiffi e Var sul caso-#Rabiot. Fastidio per le parole di Inzaghi - EneaTrapani : @Gazzetta_it Rocchi promuove Chiffi -