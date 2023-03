Ritorna a Santo Stefano dopo 40 anni la pala della Madonna del Rosario del XVI secolo

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiInaspettata e gradita è giunta la notizia alla Parrocchia salese didel ritrovamento,oltre quarant’, del dipintodelseconda metà del Cinquecento, trafugato nel 1982 e ritrovato in Piemonte dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri di Torino. L’opera, riconsegnata qualche settimana fa al parroco don Domenico Santangelo, direttamente dai Carabinieri del TPC, è ora custodita nuovamente nella chiesa di Sala Consilina e verrà esposta per la prima volta sabato 25 marzo 2023, nel corso di una cerimonia ufficiale di restituzione, alla quale prenderanno parte i rappresentanti del nucleo speciale dei Carabinieri di Torino. La cerimonia, accompagnata da un convegno ...

... Carlo Rossi " nell'anno del centenario chigiano, l'Accademiaalle grandi produzioni che ...perché ha lungamente accompagnato il rito della Via Crucis e delle Processioni del Venerdì. Un ...... tutt'oggi presente in moltissime scuole, Vincenzo Diana, poeta e scrittore,nelle librerie ... Il protagonista èCiro, un giovane napoletano che, appena morto in un incidente, decide di ...In particolare Milano, dove Liberacon una grande manifestazione dopo 12 anni. Nel ... A seguire una veglia ecumenica alla basilica diStefano Maggiore. La mattina di martedì 21, invece, ...

A Laino Borgo ritorna la Giudaica del Venerdì Santo Quotidiano online

LAINO BORGO (CS) – Saranno circa 150 i figuranti che saranno i veri protagonisti della Giudaica, che si svolgerà il prossimo 7 aprile a Laino borgo. Una manifestazione, che ritorna dopo l’emergenza Co ...Parete (Caserta) - “Santo all’Inferno”, l’ultimo libro di Vincenzo Diana sarà presentato il 25 marzo, alle ore 18.30, nel Palazzo Ducale. - continua sotto - ...