(Di lunedì 20 marzo 2023) Fipe: "Sempre più persone non si presentano, senza avvisare. Per noi, un danno enorme. Come per i pernottamenti in albergo, anche la ristorazione ha bisogno di precise clausole di annullamento'

Ristoratori, è allarme per le disdette last minute delle prenotazioni LA NAZIONE

Fipe: “Sempre più persone non si presentano, senza avvisare. Per noi, un danno enorme. Come per i pernottamenti in albergo, anche la ristorazione ha bisogno di precise clausole di annullamento" ...FIRENZE: Allarme di Confcommercio Toscana per il fenomeno delle disdette last minute con la proposta di applicare la penale per tutelare i ristoratori ...