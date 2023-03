Rischio sfratto per il centro ippico La Baita. Il gestore: "Pronti a opporci" (Di lunedì 20 marzo 2023) Il proprietario dell'area è il Comune di Firenze, che lamenta il mancato pagamento di una consistente somma da parte della struttura Leggi su lanazione (Di lunedì 20 marzo 2023) Il proprietario dell'area è il Comune di Firenze, che lamenta il mancato pagamento di una consistente somma da parte della struttura

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... riviera24 : #Sanremo Nuovo park interrato in piazza Eroi, ambulanti a rischio sfratto. Secondo incontro tra Amministrazione e c… - infoitinterno : Nuovo park interrato in piazza Eroi, ambulanti a rischio sfratto - MarinaM69041889 : RT @CeresaRaffaele: Il Governo Meloni fa saltare il fondo nazionale affitti. Istituito nel 2016,costava 250 milioni di euro e serviva per t… -