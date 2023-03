Riparte la Scuola del Calcio | per entrare nel business del pallone!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CDNewsCalabria : Cosenza, riparte la scuola genitori: “Crescere con i figli che crescono” - RCN_101 : Cosenza, riparte la scuola genitori “Crescere con i figli che crescono”: 6 incontri gratuiti tra marzo e aprile per… - sabry_stefano : RT @Noiconsalvini: Edoardo Rixi (Viceministro delle Infrastrutture e Trasporti): “Dal 25 marzo riparte l’8^ edizione della Scuola di Formaz… - sabry_stefano : RT @LegaSalvini: Edoardo Rixi (Viceministro delle Infrastrutture e Trasporti): “Dal 25 marzo riparte l’8^ edizione della Scuola di Formazio… - Noiconsalvini : Edoardo Rixi (Viceministro delle Infrastrutture e Trasporti): “Dal 25 marzo riparte l’8^ edizione della Scuola di F… -

Biblioteca Rodari di Corciano. In viaggio con la divina voce della Callas.alla grande l'iniziativa musicale 'Note di viaggio', rassegna concertistica a ingresso ... come Santa Cecilia,...OpenAi faChatGpt è costruito sulla base di una tecnologia di generazione di testo ... gli aggiornamenti di Wired sul conflitto Il Wired Next Fest compie 10 anni eda Rovereto: scopri ...Lunedì 20 marzoanche in Bassa Romagna "Siamo nati per camminare", la campagna regionale per la mobilità sostenibile sui percorsi casa -che giunge quest'anno alla dodicesima edizione.

Cosenza, riparte la scuola genitori: “Crescere con i figli che crescono” calabriadirettanews

Saranno 6 gli incontri gratuiti fino ad aprile, in prorgamma alla Città dei Ragazzi e all’auditorium dell'IC “Fausto Gullo” di via Popilia, per supportare mamma e papà ...(Adnkronos) - "La Federazione Italiana Vela aggiunge un altro importante tassello alle proprie progettualità relative alla pratica sportiva. Un risultato notevole per la nostra Federazione che, nell’a ...