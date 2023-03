Rigassificatore Snam arriva a Piombino. Giani: l’Italia sarà indipendente da Russia (Di lunedì 20 marzo 2023) La nave rigassificatrice di Snam è arrivata nel porto di Piombino dove resterà per 3 anni durante i quali sarà in grado di rigassificare 5 miliardi di metri cubi l'anno. "Grazie a Piombino l'Italia sarà indipendente dalla Russia", ha detto il presidente della Toscana Giani. La nave Golar Tundra ha attraccata dopo 1 mese di viaggio cominciato da Singapore. Lunga circa 292,5 metri e alta circa 55 metri, è dotata di quattro serbatoi in grado di stoccare circa 170mila metri cubi di gas naturale liquido e di rigassificare 5 miliardi di metri cubi l'anno. "Questo significa salvezza per tutti i cittadini italiani, minori bollette per cittadini e imprese grazie a Piombino e alla Toscana - ha aggiunto il governatore - ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 20 marzo 2023) La nave rigassificatrice dita nel porto didove resterà per 3 anni durante i qualiin grado di rigassificare 5 miliardi di metri cubi l'anno. "Grazie al'Italiadalla", ha detto il presidente della Toscana. La nave Golar Tundra ha attraccata dopo 1 mese di viaggio cominciato da Singapore. Lunga circa 292,5 metri e alta circa 55 metri, è dotata di quattro serbatoi in grado di stoccare circa 170mila metri cubi di gas naturale liquido e di rigassificare 5 miliardi di metri cubi l'anno. "Questo significa salvezza per tutti i cittadini italiani, minori bollette per cittadini e imprese grazie ae alla Toscana - ha aggiunto il governatore - ...

