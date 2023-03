Rigassificatore a Piombino | i Comitati contrari | è pericoloso

(Di lunedì 20 marzo 2023) La nave rigassificatice di Snam è arrivata nel porto didove resterà per 3 anni durante i quali sarà in grado di rigassificare 5 miliardi di metri cubi l'anno. "Grazie al'Italia ...

Lo ha detto durante un punto stampa sull'arrivo della nave rigassificatrice al porto di Piombino il presidente della Regione Toscana e commissario straordinario del Governo per il rigassificatore, Eugenio Giani. Ma i comitati che da sempre protestano contro l'operazione sono preoccupati. Francesca Marino del... Ridotti i consumi di gas Come sottolineato dal presidente Giani, grazie al rigassificatore di Piombino e alle politiche energetiche attuate dal Governo italiano, il Paese sarà sempre più indipendente dalla Russia.

Dopo le prime indiscrezioni che la volevano pronta a battezzare la nave, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ci è andata, e non c'è nemmeno Stefano Venier, l'amministratore delegato della Snam.