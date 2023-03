Riforma Pensioni 2023: l’Intervento della Meloni al congresso CGIL, quota 41 dimenticata?Discussione aperta su quota 41 e quota 103, intanto la Meloni interviene al Congresso CGIL (Di lunedì 20 marzo 2023) Non c’è ancora un accordo sulla Riforma delle Pensioni e si sta valutando la proroga di quota 103 per un anno. Il governo Meloni sta cercando di trovare le coperture per l’introduzione di quota 41, sostenuta dalla Lega. Questa operazione favorirebbe i lavoratori precoci che hanno iniziato a lavorare da giovani. Tuttavia, secondo le stime dell’Inps, potrebbe costare più di 4 miliardi il primo anno e arrivare a 75 miliardi in dieci anni. Questo è considerato troppo costoso dalla maggior parte della maggioranza, come riportato dal Corriere della Sera. Pensioni 2023 ultime novità, quota 103 in proroga, ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 20 marzo 2023) Non c’è ancora un accordo sulladellee si sta valutando la proroga di103 per un anno. Il governosta cercando di trovare le coperture per l’introduzione di41, sostenuta dalla Lega. Questa operazione favorirebbe i lavoratori precoci che hanno iniziato a lavorare da giovani. Tuttavia, secondo le stime dell’Inps, potrebbe costare più di 4 miliardi il primo anno e arrivare a 75 miliardi in dieci anni. Questo è considerato troppo costoso dalla maggior partemaggioranza, come riportato dal CorriereSera.ultime novità,103 in proroga, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : A Parigi da ormai 10 giorni non viene raccolta quasi nessuna spazzatura. Gli operatori ecologici infatti protestano… - ilpost : Oggi il parlamento francese voterà due mozioni di sfiducia al governo sulla riforma delle pensioni - ultimora_pol : ?????? #Francia - #Macron utilizza il potere speciale previsto nell'articolo 49 comma 3 della Costituzione per forzar… - Schmit_Henri : @ftyanez Non esiste 1soluzione miracolo. La logica contributiva è utile x rendere il sistema sostenibile. C’è la pe… - massimo_trombin : RT @fratotolo2: In Francia, i sindacati lottano contro una iniqua riforma delle pensioni. In Italia, i sindacati scendono in piazza solo c… -