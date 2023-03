Riforma fisco, un tesoretto da taglio Reddito cittadinanza e Superbonus (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Si prefigurerebbe un 'tesoretto' per finanziare la Riforma fiscale senza toccare il deficit e perfino garantirne una tenue discesa seppur in tempi di caro-energia e di alta inflazione. A quanto apprende l'Adnkronos, anche se dal governo non trapela ancora nulla sul costo delle misure della nuova delega fiscale, fonti parlamentari iniziano a fare i primi conti e ad occhio e croce emergono risorse tutt'altro che esigue per eventualmente finanziare le misure chiave della delega senza toccare il disavanzo, dal passaggio a tre delle aliquote Irpef, alla revisione dell'Iva o il taglio dell'Irap e la riduzione dell'Ires. Dei fondi andranno messi comunque da parte per i nuovi round di interventi contro il caro-bolletta e caro-vita in generale, ma resterebbero ad ogni modo risorse disponibili che faciliterebbero la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Si prefigurerebbe un '' per finanziare lafiscale senza toccare il deficit e perfino garantirne una tenue discesa seppur in tempi di caro-energia e di alta inflazione. A quanto apprende l'Adnkronos, anche se dal governo non trapela ancora nulla sul costo delle misure della nuova delega fiscale, fonti parlamentari iniziano a fare i primi conti e ad occhio e croce emergono risorse tutt'altro che esigue per eventualmente finanziare le misure chiave della delega senza toccare il disavanzo, dal passaggio a tre delle aliquote Irpef, alla revisione dell'Iva o ildell'Irap e la riduzione dell'Ires. Dei fondi andranno messi comunque da parte per i nuovi round di interventi contro il caro-bolletta e caro-vita in generale, ma resterebbero ad ogni modo risorse disponibili che faciliterebbero la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Giuseppe Melis, professore di diritto tributario della Luiss: «La delega Meloni tocca molti argomenti ignorati da D… - GiorgiaMeloni : Al via l'iter che darà vita a una rivoluzione fiscale che l'Italia attende da 50 anni. Una riforma che mira a ridur… - FratellidItalia : ?? La Riforma Fiscale contiene importanti novità per cittadini, famiglie e imprese e getta le basi per un nuovo rapp… - xCSpagnuolo : RT @Klevis_Gjoka: La riforma fiscale del Governo Meloni rivoluzionerà il rapporto tra fisco e cittadini, liberando le energie della nostra… - businessonlinei : Come cambiano regole su residenza, stato di famiglia, Isee e relative tasse e bonus in riforma fisco… -