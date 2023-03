Riforma fiscale, Bonomi: “Taglio del cuneo più incisivo del nuovo Irpef” (Di lunedì 20 marzo 2023) Ospite di un evento a Milano, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha fatto il punto su alcuni aspetti dell’attuale politica economica nazionale e internazionale: inflazione, tasso d’interesse e Riforma fiscale. Partendo proprio da quest’ultimo punto, il leader del secondo settore ha commentato le dichiarazioni del viceministro Maurizio Leo sulla flat tax, che sarà posticipata ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Ospite di un evento a Milano, il presidente di Confindustria Carloha fatto il punto su alcuni aspetti dell’attuale politica economica nazionale e internazionale: inflazione, tasso d’interesse e. Partendo proprio da quest’ultimo punto, il leader del secondo settore ha commentato le dichiarazioni del viceministro Maurizio Leo sulla flat tax, che sarà posticipata ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : “Sulla riforma fiscale la Meloni non ha novità da rivendicare avendo copiato Draghi. Non si capisce però perché dur… - FratellidItalia : ?? Quella del Governo Meloni è una riforma fiscale che si concentra su fragili e ceto medio. Una svolta epocale per… - massimobitonci : @Libero_official: “La faccia sulla rivoluzione fiscale l'ha messa il Vmin dell'Economia e delle Finanze, Marizio Le… - CenturrinoLuigi : RT @DavideR46325615: Riforma fiscale, Marco Travaglio: 'Le tasse? Sono state abolite per quelli che non le pagano'. ?? - VercesiErnesto : RT @tempoweb: #Cgil contro la riforma del #fisco che fa risparmiare oltre mille euro di tasse #20marzo -