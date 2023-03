Riforma delle pensioni in Francia, due mozioni di sfiducia per il governo Macron: oggi il voto dell’Assemblea Nazionale (Di lunedì 20 marzo 2023) Il governo guidato dalla premier Elisabeth Borne affronta oggi due mozioni di sfiducia. Una mossa arrivata dalle opposizioni dopo la decisione del presidente Emmanuel Macron di far andare avanti la contestatissima Riforma delle pensioni senza passare dal voto del Parlamento e quindi attivare il meccanismo previsto dall’articolo 49.3 della Costituzione. oggi è il giorno decisivo: l’Assemblée Nationale voterà sulle due mozioni di “censura” presentate dal Rassemblement National di Marine Le Pen e dai centristi indipendenti del Liot. E’ quest’ultima che raccoglierà il massimo dei voti bipartisan, dall’estrema destra fino all’estrema sinistra. E il faro resta puntato sui Républicains ancora indecisi e sui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Ilguidato dalla premier Elisabeth Borne affrontaduedi. Una mossa arrivata dalle opposizioni dopo la decisione del presidente Emmanueldi far andare avanti la contestatissimasenza passare daldel Parlamento e quindi attivare il meccanismo previsto dall’articolo 49.3 della Costituzione.è il giorno decisivo: l’Assemblée Nationale voterà sulle duedi “censura” presentate dal Rassemblement National di Marine Le Pen e dai centristi indipendenti del Liot. E’ quest’ultima che raccoglierà il massimo dei voti bipartisan, dall’estrema destra fino all’estrema sinistra. E il faro resta puntato sui Républicains ancora indecisi e sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... massimobitonci : @Libero_official: “La faccia sulla rivoluzione fiscale l'ha messa il Vmin dell'Economia e delle Finanze, Marizio Le… - putino : A Parigi da ormai 10 giorni non viene raccolta quasi nessuna spazzatura. Gli operatori ecologici infatti protestano… - Marcozanni86 : Ancora per le vestali della riforma del #MES: poiché è chiaro che questa è una crisi finanziaria che arriva senza g… - ValdeseChiesa : RT @EDIAlbano: Il pastore valdese Daniele Garrone, presidente della Federazione delle chiese evangeliche in Italia, è intervenuto all'incon… - mariamacina : RT @dariodangelo91: 3/n voto parlamentare e approvare la riforma delle #pensioni, la stessa che da settimane porta in strada migliaia di fr… -