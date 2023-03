Rifiuti, mentre la politica litiga arrivano i primi disagi: lievitano i sacchetti (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAlla luce dello sciopero dei dipendenti di Irpiniambiente, i quali, nella giornata di oggi e di domani, saranno in piazza per manifestare contro l’ipotetica privatizzazione della società, il servizio di raccolta Rifiuti sarà sospeso per 48 ore. Il comune di Avellino, attraverso un comunicato stampa, ha esortato i cittadini ad evitare il conferimento in strada dell’indifferenziato, dell’organico e del vetro, in quanto tali frazioni non verranno ritirate almeno fino a mercoledì 22 Marzo. Lo stesso stanno facendo la gran parte delle amministrazioni comunali irpini. Ma chiaramente, al letto di una bega tutta politica, era inevitabile di non poter chiedere ai cittadini di assistentere “silenti”. Tra l’altro, proprio a partire dal capoluogo, in luogo della condizione di pre-dissesto finanziario dell’Ente, attualmente le tasse da ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAlla luce dello sciopero dei dipendenti di Irpiniambiente, i quali, nella giornata di oggi e di domani, saranno in piazza per manifestare contro l’ipotetica privatizzazione della società, il servizio di raccoltasarà sospeso per 48 ore. Il comune di Avellino, attraverso un comunicato stampa, ha esortato i cittadini ad evitare il conferimento in strada dell’indifferenziato, dell’organico e del vetro, in quanto tali frazioni non verranno ritirate almeno fino a mercoledì 22 Marzo. Lo stesso stanno facendo la gran parte delle amministrazioni comunali irpini. Ma chiaramente, al letto di una bega tutta, era inevitabile di non poter chiedere ai cittadini di assistentere “silenti”. Tra l’altro, proprio a partire dal capoluogo, in luogo della condizione di pre-dissesto finanziario dell’Ente, attualmente le tasse da ...

