Ridere dei problemi quotidiani: Katia Beni e i ragazzi di Cerbaiola insieme sul palco per beneficenza (Di lunedì 20 marzo 2023) Lo spettacolo servirà a raccogliere fondi per l'acquisto di un pulmino per il traspost o dei disabili Leggi su lanazione (Di lunedì 20 marzo 2023) Lo spettacolo servirà a raccogliere fondi per l'acquisto di un pulmino per il traspost o dei disabili

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : Immagina candidarti in Italia per il Parlamento Europeo. Immagina essere votato dagli italiani ed eletto. Immagina… - ladyonorato : Ora si da anche la colpa dei naufragi dei migranti a #Putin. Così magari interviene la Nato e risolve tutto… non so… - NicolaPorro : 'Il comico voleva fare uno dei suoi velenosi, pesanti sketch su #EllySchlein, ma poi ha pensato che la #Murgia...'… - punkettonibus : @sonobbionda @heythereelena trovo che la maggior parte dei comici contemporanei italiani non facciano ridere ??. A m… - DMarsiliani : RT @AlexBazzaro: Immagina candidarti in Italia per il Parlamento Europeo. Immagina essere votato dagli italiani ed eletto. Immagina votare… -