Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Retroscena #derby: #Smalling parla di Mourinho, Dybala e una scommessa con Abraham...: Il difensore della #Roma ha… - serieAnews_com : ??? #Roma, le parole di Chris #Smalling su #Dybala e #Abraham ?? C’è anche il retroscena di una scommessa (persa) co… - 1giornodapecora : #ugdp #Lotito @OfficialSSLazio racconta @giorgiolauro e @GeppiC @Radio1Rai i retroscena del post derby #LazioRoma i… - LALAZIOMIA : Derby, retroscena Mancini: senza vestiti insulta un giocatore della Lazio - LALAZIOMIA : Immobile, la frase a Zaccagni dopo il gol alla Roma svela un retroscena a sorpresa -

... che racconta il calcio italiano negli States, Smalling parla di tutto e certo farà un po' di malinconia, per i tifosi della Roma, leggere quello che Chris racconta a proposito deldello scorso ...Non si placano le polemiche post Lazio - Roma . Il, terminato con il risultato di 1 - 0 per i biancocelesti, ha avuto un post partita infuocato. Particolare risonanza ha avuto il battibecco negli spogliatoi tra il presidente della Lazio Claudio ...Il patron biancoceleste svela alcunia proposito della lite con il tecnico della Roma Mourinho dopo ildella Capitale. E su Mou: 'Non gli ho mai detto che non poteva stare là, ma ...

Retroscena derby: Smalling parla di Mourinho, Dybala e una scommessa con Abraham... Corriere dello Sport

Chris Smalling e la Roma. Chris Smalling e Mourinho. Chris Smalling e Dybala. Chris Smalling e il derby. Il difensore della Roma ha rilasciato un'intervista a Cbs prima della partita contro la Lazio ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...