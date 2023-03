Restaurato il quadro del “Transito di San Giuseppe” della Collegiata di Santa Sofia a Giugliano

(Di lunedì 20 marzo 2023) E’ stato svelato ildel “di San” nella Chiesa dia Giuliano. L’opera di grande interesse sia artistico che spirituale, è stata sottoposta ad un lungo e articolato lavoro di recupero. Un bene culturale di grande valore per la chiesa, ma anche per la comunità tutta. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... una volta, non solo garantirà maggiore sicurezza, ma tornerà ad avere un ruolo centrale sul tema turismo in quello che è il meravigliosodel Borgo Pianello. Non posso non ...Rimasto a lungo nell'ombra dei depositi di Capodimonte eper l'occasione, ilha rivelato dettagli inediti e ora torna alla ribalta sollecitando il dibattito sulla sua attribuzione. ...Rolando hai dipinti di un suo soffitto a casa Sburlandi in via Mellana. Ovvio dedicare ... ma fa anche una mostra nel 1916 alla Filarmonica di Casale, Rolando scova un suo bellissimo...

“La crocifissione” di Brueghel Quattro anni fa il furto maldestro Finalmente il quadro torna a casa LA NAZIONE

visitare il dipinto restaurato. Come noto, il 13 marzo 2019, all’ora di pranzo, una banda di ladri entrò nella chiesa di Castelnuovo, scardinò a colpi di mazza la teca che lo custodiva e trafugò il ...La Giunta ha approvato il progetto esecutivo in linea tecnica per i lavori di restauro e risanamento conservativo del padiglione 1 dell’Osservanza, destinato a ospitare la nuova sede dell’Accademia ‘I ...