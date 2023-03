Resta con Me replica quinta puntata, riassunto episodi 9-10 su Rai Premium e in streaming (Di lunedì 20 marzo 2023) Resta con Me replica quinta puntata, riassunto episodi 9-10 Quinto appuntamento con Resta con Me, la fiction di Rai 1 con Francesco Arca. Segue il riassunto degli episodi 9-10: Paola scopre che Gennaro, il padre di Diego, era l’informatore di Alessandro e che la sua morte potrebbe essere legata a questa attività. Stanca delle continue bugie del marito, ma ormai intenzionata a tenere Diego con sé, Paola decide di lasciarlo una volta terminate le pratiche per l’adozione. Qualcosa, però, sconvolge tutti i piani. Mentre Alessandro finisce a letto con Linda, Cristiana, la madre di Diego, a cui è stata tolta la responsabilità genitoriale, bussa alla porta di Paola. A seguire, la replica della ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 20 marzo 2023)con Me9-10 Quinto appuntamento concon Me, la fiction di Rai 1 con Francesco Arca. Segue ildegli9-10: Paola scopre che Gennaro, il padre di Diego, era l’informatore di Alessandro e che la sua morte potrebbe essere legata a questa attività. Stanca delle continue bugie del marito, ma ormai intenzionata a tenere Diego con sé, Paola decide di lasciarlo una volta terminate le pratiche per l’adozione. Qualcosa, però, sconvolge tutti i piani. Mentre Alessandro finisce a letto con Linda, Cristiana, la madre di Diego, a cui è stata tolta la responsabilità genitoriale, bussa alla porta di Paola. A seguire, ladella ...

