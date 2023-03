Regula | agente Beto | E' normale che susciti l' interesse di grandi club | può crescere come Osimhen

(Di lunedì 20 marzo 2023) Paulodi, attaccante dell'Udinese, ha parlato a Sportitalia, queste le sue parole: "Ha mantenuto un livello alto dopo l'infortunio della scorsa stagione. È tornato bene, recuperando la miglior forma pian piano, facendo gol e buone partitequella di sabato. È un ragazzo che rimane sempre concentrato, focalizzato sugli obiettivi, lavora molto e merita tutto ciò che sta conquistando". Nelle prossime stagioni potrà raggiungere il livello dei migliori attaccanti della nostra Serie A,? "Io ne sono estremamente convinto. Dopo aver passato unperiodo di adattamento, superato l'infortunio dello scorso anno,ha mostrato determinati numeri che dimostrano proprio questo: 9 gol e 1 assist in questa stagione ...

