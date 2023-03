Red Bull di un altro pianeta anche in Arabia | Aston Martin seconda forza La Ferrari annega nella mediocrità

(Di lunedì 20 marzo 2023)inSaudita la Redsi conferma di un, più veloce dei competitor in qualsiasi situazione, con qualsiasi gomma e, la cosa che fa preoccupare di più,con Sergio Perez, che vince meritatamente dopo la pole, oltre che con uno scatenato e cannibale Max Verstappen che recupera dalla quindicesima posizione e arriva secondo, favorito da una safety car francamente ingiustificabile, prendendosi pure il giro veloce – rubato all’ultimo giro a Checo – che gli consente di conservare la leadership del Mondiale. Una prova diclamorosa, ladoppietta di fila, con addendi invertiti e senza che il risultato cambi: che sia una gara lineare o di rimonta, il team austriaco fa nettamente il vuoto e se le cose non cambieranno ...

Max Verstappen 44 punti, Sergio Perez 43 : dopo due gare c'è un solo punto a dividere i due piloti dellain classifica Piloti, un punto che ieri il due volte iridato ha strappato 'a tradimento' nell'ultimo giro del Gran Premio dell'Arabia Saudita siglando il giro veloce che vale appunto un punto ...da record Mai fatte due doppiette in avvio di campionato. Quest'anno va tutto a gonfie vele, per ora. Secondo GP stagionale e seconda doppiettaanche se a parti invertite. L'ultima ...La macchina ha sempre gli stessi problemi, sul giro secco non è lontana dallama in corsa dura tre giri e a questo discorso tecnico si somma il resto'. Che è quanto è accaduto negli ultimi ...

Red Bull contro Red Bull, è Perez l'anti Verstappen. La Ferrari Troppo lenta La Gazzetta dello Sport

Il Gp dell’Arabia Saudita 2023 di Formula 1 ribadisce che la Red Bull è la squadra da battere e che la lotta per la conquista del titolo mondiale piloti sembra limitata ai due scudieri Red Bull… Leggi ...Il messicano non ha preso bene il fatto di aver perso all'ultimo il punto addizionale assegnato per il giro veloce in gara ...