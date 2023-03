"Re Carlo deve invitarmi alla sua incoronazione, sono la sua figlioccia", l'appello di Fiona Compton (Di lunedì 20 marzo 2023) Fiona Compton dopo lo scandalo della mancata risposta dei duchi ribelli lancia un appello a Re Carlo: “Invitami” E dopo aver ottenuto lo sfratto dall’unica dimora che possedevano ancora nel Regno Unito, Harry e Meghan Marke hanno ricevuto via e-mail l’invito ufficiale per partecipare all’incoronazione di Re Carlo III. Un evento che il figlio della Regina Elisabetta sta veramente aspettando da tutta la vita e che a maggio, finalmente, si realizzerà. I preparativi sono iniziati ormai da tempo ed era giunto il momento di iniziare a mandare gli inviti ufficiali. Sembra quasi paradossale che dopo lo sfratto sia arrivato l’invito a tale cerimonia ai duchi ribelli che, di tutta risposta per vendicarsi dello sfratto, hanno deciso di non rispondere ancora, confermando o meno ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 20 marzo 2023)dopo lo scandalo della mancata risposta dei duchi ribelli lancia una Re: “Invitami” E dopo aver ottenuto lo sfratto dall’unica dimora che possedevano ancora nel Regno Unito, Harry e Meghan Marke hanno ricevuto via e-mail l’invito ufficiale per partecipare all’di ReIII. Un evento che il figlio della Regina Elisabetta sta veramente aspettando da tutta la vita e che a maggio, finalmente, si realizzerà. I preparativiiniziati ormai da tempo ed era giunto il momento di iniziare a mandare gli inviti ufficiali. Sembra quasi paradossale che dopo lo sfratto sia arrivato l’invito a tale cerimonia ai duchi ribelli che, di tutta risposta per vendicarsi dello sfratto, hanno deciso di non rispondere ancora, confermando o meno ...

